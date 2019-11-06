北市府顧問蔡壁如、民眾黨立委參選人何景榮6日中午接受專訪，蔡直言，她個人滿喜歡立委黃國昌，一定建議台灣民眾黨提名委員會，把不分區立委第1名給黃國昌。至於自己是否會被列不分區第一或不分區安全名單？蔡壁如說，目前不知道，還沒講。

蔡壁如在《蘋果Live》表示，黨部有提名委員會，目前還在徵詢海選的人，之前台北市長柯文哲是有說希望她去立院，但今年選情真的滿冷的，投票率如果低，也就是一些死忠支持者會投，她滿悲觀的，因為政黨票若投不好，沒過5％民眾黨就泡沫化，若過5％只有2、3席，那她有沒有進立院都沒任何作用，所以仍希望大家認識民眾黨，若她進立院就是磨練，把國會當訓練場所。

主持人問，蔡壁如是否為不分區第一，還是其他人？蔡壁如說，還沒講，柯市長有講過些口袋名單，媒體也都有曝光，譬如把她放第一，還有勞動局長賴香伶、財經博士等幾位，其他都還在徵詢。

至於不分區有哪些人？蔡壁如說，有媒體寫了，但這些人她沒見過，因為她沒在提名委員會，知道有一位歌唱金曲獎、還有一位中山大學教授，但她連名字都講不出來。

是否會跟黃國昌合作？蔡壁如表示，這不是一個炸彈嗎？但她個人滿喜歡黃，時力也只有黃國昌在提居住正義，另外柯有沒有要黃同框，黃是有正式邀請柯這周五一起去夜宿東區打氣，她本來也想週五去送消夜，且她和柯5日晚間10時許也有去看了。

蔡壁如坦言，要講時力跟民眾黨合作，滿難的，但她個人滿欣賞黃國昌，應該邀請黃國昌列入民眾黨不分區，這是她個人想法，因為據說黃被放在時力不分區第4至6，這是危險的，黃國昌在國會這麼有戰力，「我一定建議提名委員會邀請黃國昌，把不分區給他第一！」

另外，何景榮也秀出自己手機桌布，是放上國民黨立委蔣萬安的照片，也坦言太太覺得蔣很帥，但他認為蔣把聯合國兩公約修掉，不認同國內法，政策根本打臉前總統馬英九，不應跟財團雇主處在一起；何也直言，他對民進黨立委參選人吳怡農很客氣，只是對吳背後的民進黨不客氣，聽吳講有候選人攻擊家人，那就請吳拿出證據別閃躲，別像吳曾任職的國安會一樣造假新聞。

(中時 )