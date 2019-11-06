民進黨立委王定宇、管碧玲、蔡易餘、黃國書、李俊俋等人今日於立法院民進黨團辦公室召開記者會指出，周刊今日踢爆，原來韓國瑜夫妻在2011年訂下7千2百萬的台北市南港豪宅，但卻自稱是庶民？綠委痛批韓國瑜夫妻謊言不斷。

王定宇表示，請韓國瑜交代清楚：1.這些錢從哪裡來？2.李佳芬當時是不是公職人員，有沒有申報？3.李佳芬在2015年以低於市價賣出，急於脫手的理由是什麼？

管碧玲指出，韓國瑜自稱庶民，但太太李佳芬卻是貴婦，管碧玲批評，韓國瑜根本是假庶民。李俊俋說，韓國瑜批評民進黨的人都白白胖胖，但韓國瑜卻能買7千多萬的豪宅。李俊俋說，請韓國瑜給國人一個交代。

民進黨立委林俊憲不久後也在臉書發文表示，周刊報導的南港豪宅，房子都是由高雄市觀傳局主秘高美蘭代看房，而高美蘭同時也是李佳芬的閨密。林俊憲說，當時韓國瑜向台肥貸款房價2成金額來買房，一開始台肥拒絕借款，後來又同意，這當中有諸多疑點，韓國瑜應該要說明白。

(中時 )