國民黨總統參選人韓國瑜提出的學貸免息引發藍綠交鋒，國民黨立法院黨團今再質疑，民進黨立委管碧玲、林淑芬曾提出學貸免息修法，執政後卻把青年權益拋諸腦後。對此，管碧玲今受訪表示，過去確實爭取過同樣主張，但當時馬政府沒採信，她也沒有痛罵教育部，後來資源轉到心理輔導老師；管碧玲強調，自己很超越黨派，總統參選人要講配套措施，讓民眾檢驗能否做到政見。

面對藍委質疑過去也曾提出跟韓國瑜相同的學貸免息主張，管碧玲表示，她確實過去有爭取過，但馬政府沒有答應，當時教育部官員反對，認為經費資源應有配套，後來也爭取到資源轉到心理輔導體系，相信未來稅收會暴增，我們是基於整體考量。

管碧玲說，教育部同一批官員，當時反對的，現在也很可能反對，但她不會往裡打，畢竟總統參選人提出政見應該要有配套措施，藍營現在單點往死裡打，批評綠營顢頇，各界無法知道韓提出的政見做不做得到。

針對藍營質疑蔡政府在交通建設經費花費高，卻不重視青年教育議題，管碧玲表示，這個就是藍營硬要政治操作，民進黨不會不重視教育，這樣的講法都是政治語言，沒有意義。

管碧玲強調，政府有沒有投資青年要看整體配套、國家資源總體分配，而不是拿著單一政策往死裡打，管碧玲要求韓國瑜把政策整套拿出來，讓大家看資源如何配置，不要選舉技術式的政治操作。

(中時 )