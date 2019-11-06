康健人壽成立30周年，推出「2019康健人壽騎走日雙重活動」，即日起開放報名，並預計於12月7日在大佳河濱公園舉辦「康健人壽騎走日」，邀請單車「陽光甜心」魏華萱號召3000人用健走和騎自行車運動紓壓，並能帶走豐富獎品。

2019康健人壽騎走日雙重活動首波啟動為期一個月的「騎走十萬里 康健捐百萬」線上數位公益活動，加上12月7日的康健人壽騎走日，只要參加民眾每累積1公里里程，康健人壽就捐出新台幣10元公益愛心金，目標線上線下累積總共10萬公里、相當於環台100圈的目標，好捐出100萬台幣支持HOPE癌症希望基金會，鼓勵大家多運動、多健康，還能把健康與幸福傳遞給更多需要幫助的人。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示：「今年首度結合台灣民眾最喜歡的健走及自行車兩運動，除了將在台北舉辦大型『騎走日』，更推出線上數位活動，讓所有愛好運動和支持公益的民眾都能參加，不受時間和空間限制，在運動紓壓同時，也能讓自己累積的運動里程化為實質關懷，幫助更多人。」

(中時電子報)