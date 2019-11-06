國民黨總統候選人韓國瑜被爆買賣豪宅，民進黨副祕書長林飛帆今天表示，韓國瑜說的「庶民」是否是「別墅」的「墅」，他們經營維多利亞的秘密，恐怕就是在靠學費來賺錢發大財。

民進黨今天召開中常會，針對韓國瑜被爆買賣豪宅，民進黨主席卓榮泰不願多作評論，他說，因為他上次就已經說過不談韓的事情，身體要誠實一點，說不談他就不談他。

由於民進黨中常會今天報告居住正義相關議題，媒體詢問韓國瑜買豪宅也跟是否推動居住正義有關，卓榮泰表示，他只能說，韓的這件事是跟做作或不做作有關。

林飛帆則表示，現在大家都在說韓國瑜的「庶民」是「別墅」的墅，豪宅這個事情，他覺得，韓總統候選人可能需要跟大家交代一下，買豪宅是在什麼時間點，錢從哪裡來？

他說，他們買房子其實或許一部分也是在雲林維多利亞學校有一定程度的收入，這個維多利亞的秘密，恐怕就是在靠學費來賺錢發大財。大家如果關心韓國瑜所提出來包括教育和一些對青年世代的政策，也必須跟著去檢視他在這些過去一段時間，怎麼靠這個學費去累積財富。

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