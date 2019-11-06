印象中古板的公務員，用創新點子建立學童健康與食農教育；

更穩定有機農友的收入、開創有機截切廠等新產業。

「唰！唰！」星期一下午有機蔬菜截切廠裡水聲不斷，全副武裝的員工們從菜籃拿出大小一致的蔬菜檢查，放上輸送帶截切，這些都是將送往新北市各國小的有機蔬菜。

自2011年起，新北市率先啟動有機營養午餐計畫。如今新北市630所國中小、公托、幼兒園每周都可吃到1餐有機蔬菜，1周共吃掉約39噸蔬菜，相當於十頭大象的重量。通過有機驗證的農友也從原本的500戶提升至1600戶，更創造新的產業鏈——有機截切廠。

很難想像，這項創新且帶動食農教育的行動，竟出自印象中一板一眼的公務員手筆。

8年前，當時的新北市市長朱立倫看到青農返鄉種植有機蔬菜，卻因銷路差而失敗收場，便決定透過政策讓學校採購，改善供需，同時也教育下一代吃有機蔬菜的好處。

新北市農業局農牧科科長游富鈴剛到職，便接下讓新北市小朋友營養午餐吃有機蔬菜的指令，「不可行不是答案，長官只想聽你怎麼做出來。」

當時的游富鈴什麼都不懂，連哪裡可以找到有機蔬菜和供應商都不知道。因此他只能土法煉鋼，透過農會找有機農友，去有機店鋪詢問供應商等。甚至曾數度三更半夜打電話找農友、供應商討論。沛芳有機綜合農場負責人吳成富笑著說：「那時候他每天晚上10點打給我，一聊都是1、2個小時；好險他是男的，不然我老婆都以為我有小三。」

面對唱衰 誠心理解對方痛點

學校營養午餐分為學校自立廚房、委由團膳業者處理兩種。游富鈴先從學校自立廚房著手，他回憶：「起初，農友、學校聽到要做有機營養午餐都勸我放棄。但做新的事情，給予支持的比較少，唱衰的人肯定很多。」校方認為，學校營養午餐已經運作很多年，多一事不如少一事；農友則對有機蔬菜的銷售沒信心，況且從慣行農法轉作有機，需經一長串有機驗證程序。

於是，游富鈴的第一步就是說服反對者，不厭其煩地在全新北市農會舉辦共25場說明會。漸漸有農友願意嘗試配合，看能不能獲得更多利潤。學校起初也強烈抗拒，游富鈴透過教育局、營養師和學校溝通。為說服營養師，甚至還包車帶他們去產地參觀。

游富鈴預想的運作方式是有機農友採收蔬菜，送至學校由營養師點收，廚房阿姨下鍋煮菜。然而就算在腦袋中多次模擬從產地到餐桌的流程，實際與農友、學校營養師操作，仍有一大段距離要克服。

《今周刊》第1194期

(中時電子報)