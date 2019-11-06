美國民主黨今天意外贏得肯塔基州長選舉，總統川普支持的現任州長連任失敗。州議會方面，在郊區高漲的反川普情緒拉抬之下，民主黨25年來首次掌控維吉尼亞州議會。

川普明年將爭取第2個4年任期，今天肯塔基州、維吉尼亞州、密西西比州、新澤西州4州的選舉結果，或能替明年大選發展提供些許線索。

儘管川普選前之夜趕來造勢，肯塔基州現任州長貝文（Matt Bevin）仍意外落敗，不敵父親曾任肯州州長的民主黨籍州檢察長貝希爾（Andy Beshear）。

川普在肯塔基州列星頓（Lexington）的選前之夜告訴選民，必須讓貝文連任，不然專家就會說他「吃了世界歷史上最大的敗仗」。

2016年總統大選，川普在肯州以30個百分點擊敗希拉蕊．柯林頓。

川普這樣的發言，反映出52歲的貝文有多想把這場州長選戰拉高到全國層級，在民主黨主導針對川普的彈劾調查之際，強調他對川普的支持。

選舉結果雖對川普而言是重大挫敗，但貝文敗選的原因，或許和他本身的因素比較有關。川普在肯塔基州人氣相對仍高，但貝文之前和工會以及教師發生衝突，民調顯示，他可能是全國民望最低的州長。

貝希爾今晚已宣布勝選，貝文仍拒絕承認敗選，還說有「舞弊」情事。

另一方面，民主黨人也從原本擁有微弱多數的共和黨手中，拿下維吉尼亞州議會兩院的掌控權。這是1/4世紀以來，民主黨首次完全掌握維州政府。

(中央社)