被指為高雄巿長韓國瑜夫人李佳芬「小妹」的文化局機要祕書林宜靜（左），6日被請到議會備詢。（曹明正攝）

高雄巿議會總質詢，民進黨議員高閔琳6日質疑高雄巿長韓國瑜夫人李佳芬干政，高雄巿副巿長葉匡時答詢時反質疑，內部文件還沒定案，怎麼會先到議員手上。（曹明正攝）

高雄巿議會6日總質詢，民進黨議員高閔琳指高雄巿長韓國瑜夫人李佳芬干政，意圖透過修法，在高雄流行音樂中心安插人事。副巿長葉匡時答詢時反質疑，內部文件還沒定案，怎麼會先到議員手上，不僅政風要查，他也認為立法權已干預行政權。

高閔琳質詢時表示，李佳芬的夫人幫為了要安插「小妹」即文化局機要祕書林宜靜擔任高流的副執行長，不惜違反母法、修改所有行政法人的自治條例，還打算一次將40多位董事全數解聘，無疑在高雄的文化界掀起「文化大革命」。

葉匡時答詢時表示，這個法案還在文化局討論，還沒有離開巿府，法制局也還沒有檢討，居然可以到議員的手裡，第一個他要請政風作內部行政調查，為什麼內部行政過程中，議員可以得到這樣子的資料。

第二個，巿政還沒有通過，也還沒送到議會，議員就來干預內部行政的作業，他覺得議員這樣子質詢是不妥的，因為內部還沒有定案，就算定案了，議員所提的40個人是不是會被換掉，議員已經假設要換了，然到前朝的法案、前朝的人，新巿府團隊上任後，沒有權力來檢討嗎？

議會散會後，葉匡時受訪表示，法案都還在內部的討論之中，還沒有完全確定，也還沒有送到議會，高議員不知透過什麼方式，得到內部的討論文件，某個意義上已經立法權干涉行政權，如果確定通過，送到議會之後，議員再來質詢、質疑，他會認為是比較正常的。

其次，議員先入為主，假定高巿府在做這些修訂之後，會有人事調整，更讓人覺得，議員只是想要保護前朝留用的人。葉匡時強調，絕對會用人唯才，不會有任何藍綠，尤其像流行文化是非常專業的，會用專業的考量。

至於被點名的當事人林宜靜被請到議會，在議會散會後表示，她是媒體人出身，也擔任過策展人，幫忙過非常多的展覽，議員說她沒有任何專業，只是夫人旁邊的「小妹」，她覺得沒辦法接受。

(中時 )