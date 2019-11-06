彰化縣長王惠美。（中時資料照 吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美出車禍？臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一張照片，一台小客車遭拖板車夾在水泥護欄上動彈不得，只見「大媽駕駛」雙眉微蹙打電話，絲毫不見驚慌，讓網友驚呼：也太淡定！更讓網友驚嚇的是，這位「大媽」頂著捲捲頭、戴眼鏡，神似彰化縣長王惠美！

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》今早上傳一張照片，並標註「國3北上156.6連環車禍中」。不過立即有網友更正，這是發生台61線西濱快速道路龍井南下路段車禍。

照片中，大媽駕駛的小客車被拖板車夾在水泥護欄上，動彈不得，而大媽坐在駕駛座上，露出不耐煩的表情打手機，一點也不驚慌，令人不禁驚嘆「大媽真是地表最強生物」，超級淡定，網友紛紛留言表示：「太淡定」、「這表情我給100分」、「隙縫裡的生活 總是那麼的樸實無華~且枯燥~」。

而大媽捲捲頭、戴眼鏡的造型，神似彰化縣長王惠美，就有不少網友留言：「好像惠美」、「神似王惠美縣長」、「真的不是普通像 等等去縣長臉書關心一下」。

(中時電子報)