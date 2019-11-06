中美洲友邦宏都拉斯國會日前通過與台灣輸出入銀行貸款協議，該筆價值3億美元之貸款將用作補充預算，協助達成宏國政策目標、提振經濟。外交部發言人歐江安表示，我方基於台宏兩國友好合作關係，並為協助友邦提升社會發展、改善人民生計等考量，因此協調國內銀行提供宏國商業貸款。

宏都拉斯財政部長塔波拉（Rocío Tábora）對媒體表示，此筆貸款將用於改善宏國衛生和教育基礎建設，以及優惠型基金。

宏都拉斯截至今年7月為止公部門外債總計有73.1億美元，相較去年同期增加2％；公部門中長期外債目前佔該國GDP 29.3％。

歐江安指出，宏都拉斯政府為推動有利國計民生相關發展計畫，曾向我方提洽協助。我方基於臺宏兩國友好合作關係，並為協助友邦提升社會發展、改善人民生計等考量，因此協調國內銀行提供宏國商業貸款。

歐江安說，本案經台宏雙方審慎評估，並經宏國國會審議通過，過程公開透明，我方將依國際商業貸款程序辦理後續事宜。她強調，我方協調銀行借錢給宏國，不介入其中的談判，是由我們的銀行借錢給他們，是商務性貸款，要算利息的，絕對不是政府撒錢。

至於是哪一家銀行、利率、貸款條件？外交部表示，因涉及到商業交涉，不便證實或進一步評論。

(中時 )