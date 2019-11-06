資深媒體人黃光芹今年6月3日在「鄭知道了」節目中，指涉高雄輪船公司董事長黃文財是「鬥李佳芬集團裡應外合之角色」，暗指他提供吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜外遇消息的人，還說，除了黃以外，其他人有各自的遭遇，就促成這次的爆料。黃文財認為是不實指控，控告黃光芹妨害名譽，士林地檢署偵結，黃文財在媒體上說韓國瑜曾到王姓女子住處打麻將、泡茶等細節，黃光芹評論尚非全然無據，依法予以不起訴。

黃文財指稱，黃光芹在節目上說「為什麼人事時地物兜的這麼籠」、「為什麼這麼私密的事情還會傳出去，而且在吳子嘉他分兩段爆料，就是韓國瑜疑似有婚外情的這個部分」、「所以我的結論就說這個鬥李佳芬集團，黃文財應該是裡應外合的角色」、「其他人他們各有各自的遭遇，所以就促成這次的爆料」。

黃光芹辯稱，吳子嘉爆料後，黃文財接受媒體採訪，曾針對王小姐的背景有詳盡的描述，否則媒體不可能瞭解，黃文財也是資深媒體人，不可能不知道對韓國瑜嚴重的影響，卻再三提供、補充一連串訊息，加上黃文財的朋友也說告訴她，黃長期不滿、抱怨李佳芬，她僅對綜合事項進行主觀評論，並無誹謗他人之意。

檢察官認為，黃文財多次在媒體受訪時提及，王姓女子與韓國瑜認識的源由，黃光芹對於新聞事件的評論，並非全然無據，堪認對具體事實有合理的懷疑或推論，屬可受公評之事，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時 )