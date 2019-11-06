苗栗縣長徐耀昌6日上午到縣警局表揚破案有功人員。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌仔細檢視查獲毒品等證物。〔謝明俊攝〕

苗栗縣刑大偵3隊幹員日前前往台中市南屯區一家汽車旅館查緝毒品，在盤查林姓男子時，林企圖從腰際抽出已經上膛的改造金牛座手槍拒捕，幸警方眼明手快，及時制伏林某，並在林身上起獲重達一公斤的K他命一大包，警方將林嫌帶回詢後依法送辦。苗栗縣長徐耀昌獲報，6日上午前往縣警局頒獎表揚破案有功人員，並勉勵官警繼續努力為治安把關。

專責毒品查緝的縣刑大偵3隊幹員，日前獲報指稱有毒品前科的張姓男子，因染有毒癮，須以毒養毒維持花費，多在台中地區暗中從事毒品交易，偵3隊長胡敦棣於是率領小隊長李淞凱等幹員，長期對張某進行布線跟監。

本月3日，幹員跟監發現張某前往台中市南屯區大墩11街一家汽車旅館，在旅館外與林姓男子會面，警方研判兩人應是要進行毒品交易，見時機成熟上前攔下兩人盤查，林某見警方出現，作勢要從腰際拔出一把改造金牛座手槍拒捕，胡敦棣見狀立即衝上前去抓住林某右手及槍枝，及時制止林某開槍，隨後從林某身上起獲一大包白色結晶粉末，經帶回檢驗稱重，證實是純度非常高的K他命，重達1公斤。

警方還發現林嫌隨身帶有一台最新型點鈔機，不僅有辨識偽鈔功能，還能自動分類各種面額現鈔，懷疑林嫌毒品交易額度非常大，才需隨身帶點鈔機，詢後除將林嫌依法送辦外，並繼續向上溯源追查毒品來源。

苗栗縣長徐耀昌獲報，6日上午前往縣警局頒獎表揚胡敦棣等破案有功人員，勉勵警方繼續努力，為治安把關。

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(中時 )