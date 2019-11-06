花蓮陶藝大師彭雅美繼2016年後，2件作品再度入圍「2020年台灣國際陶藝雙年展」，作品《大介無限》與《零極限》沿襲彭雅美內斂卻蓬勃的「蕨類」生命意象，將於明年元月與百餘件作品角逐冠軍。
台灣、義大利、日本與韓國賽展並列全球四大陶藝展，明年賽事由5大洲58國732件作品中精選118件入圍參賽，台灣就有21件獲得殊榮，彭雅美更是唯一單人入圍雙件者，明年將於鶯歌陶藝博物館展開3日決審。
彭雅美說，自己體弱多，卻對藝術有強烈感受，隨著孩子獨立，她也能稍卸下母親重擔，醉心創作，有時幾乎到了作家龍應台所說那「六親不認」的境界。
彭雅美酷愛蕨類蘊含千萬孢子的生命力，台灣同時也是世界蕨類豐富度最盛國家，雖然小、卻帶無盡可能，兩件作品從事前準備、風乾、燒製與失敗改進，經歷數月才得以呈現，承襲她「蕨代佳人」風格，以生命力作為主軸。
《零極限》以厚實圓圈包裹內部百條蕨葉，正蓄勢發準備舒展，去傳播新的生命，裡外不一的薄厚度導致連結困難，燒製前龐大體積更是女性創作家一大考驗，即便燒製後依舊沈甸甸的，雙手也因長年搬重物慣性脫臼，卻仍樂此不疲。
《大介無限》則為3件組作品，波浪造型的律動感，融入東方書法揮灑意象。彭雅美說，2件作品保留最純粹的陶白色，以「純金」點綴，象徵純淨人生中、盡情享受，每一處「金」點都是一段黃金時光。
(中時 )
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