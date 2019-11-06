《零極限》中成千上百條蕨葉，在厚實的外框內舒展，其中上千萬的孢子正蓄勢待發著準備飛離母體去傳遞生命，象徵即使渺小卻無盡的生命可能。（王昱凱攝）

兩件作品入圍2020年國際陶藝雙年展，將於元月中旬與百餘件作品角逐冠軍。（王昱凱攝）

《大介無限》律動的波浪，是為了打破在生活框架的束縛，融合漢族文化中書法的揮灑。（王昱凱攝）

花蓮陶藝大師彭雅美繼2016年後，2件作品再度入圍「2020年台灣國際陶藝雙年展」，作品《大介無限》與《零極限》沿襲彭雅美內斂卻蓬勃的「蕨類」生命意象，將於明年元月與百餘件作品角逐冠軍。

台灣、義大利、日本與韓國賽展並列全球四大陶藝展，明年賽事由5大洲58國732件作品中精選118件入圍參賽，台灣就有21件獲得殊榮，彭雅美更是唯一單人入圍雙件者，明年將於鶯歌陶藝博物館展開3日決審。

彭雅美說，自己體弱多，卻對藝術有強烈感受，隨著孩子獨立，她也能稍卸下母親重擔，醉心創作，有時幾乎到了作家龍應台所說那「六親不認」的境界。

彭雅美酷愛蕨類蘊含千萬孢子的生命力，台灣同時也是世界蕨類豐富度最盛國家，雖然小、卻帶無盡可能，兩件作品從事前準備、風乾、燒製與失敗改進，經歷數月才得以呈現，承襲她「蕨代佳人」風格，以生命力作為主軸。

《零極限》以厚實圓圈包裹內部百條蕨葉，正蓄勢發準備舒展，去傳播新的生命，裡外不一的薄厚度導致連結困難，燒製前龐大體積更是女性創作家一大考驗，即便燒製後依舊沈甸甸的，雙手也因長年搬重物慣性脫臼，卻仍樂此不疲。

《大介無限》則為3件組作品，波浪造型的律動感，融入東方書法揮灑意象。彭雅美說，2件作品保留最純粹的陶白色，以「純金」點綴，象徵純淨人生中、盡情享受，每一處「金」點都是一段黃金時光。

(中時 )