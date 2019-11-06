好萊塢一線紅星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)與布萊德彼特(Brad Pitt)，2016年從相守10年的圈內銀色夫妻檔成了怨偶，兩人為了6名子女的撫養權歸屬打了漫長的3年官司，才於今年4月正式離婚，而最近裘莉積極為新片《黑魔女：沉睡魔咒》跑宣傳，也成為本期時尚雜誌封面人物，讓人驚訝的是，裘莉全裸上陣，讓外界一陣驚艷，而此次合作的另一個賣點，則是她罕見地聊到了前夫小布。

裘莉與小布宣布分手後，各種傳聞瘋傳，兩人也幾乎呈現鬧翻的狀態，眾所周知自那時起，裘莉已甚少公開談論小布，然這回她成為封面人物並接受專訪，卻打開心房談論前夫及生活，竟大爆料其實早就夢想帶著6名子女遠離塵囂，搬離美國，坦言是因為前夫小布要求他們繼續住在洛杉磯，不然早就搬走了，裘莉也表示，會等到孩子們都18歲，「就會實現願望」，無奈表示目前只能依規定，在前夫選擇的地區居住。

(中時電子報)