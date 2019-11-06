鄭元暢日前接受知名雜誌專訪，分享多次至歐洲旅遊的心得，也聊到出道16年來的經歷，他說：「每個階段的我都做了最棒的選擇。」就像他決定「當個人前人後都一樣的明星」，「自然呈現原本的自己」，也聊到飾演《惡作劇之吻》中的天才植樹，讓他被定型的內心故事，他表示「我不是天才江直樹，所以選擇更努力」。

鄭元暢今年以老闆的身分，帶著經紀公司的員工再度造訪義大利，找了導遊導覽梵蒂岡、去卡布里島看藍洞，喜愛品酒的他也沒錯過去托斯卡尼酒莊。「但其實我不愛跟團，討厭排隊與人擠人的地方。」小綜語畢哈哈大笑！他最愛的旅行方式是在城市裡停留至少一周，不將自己制約在行程，帶著探險的玩心，挖掘大街小巷間迷人的秘密；或是騎著偉士牌機車，用羅馬人的生活方式體驗羅馬。

小綜發揮美食評論家的精神：「義式料理的烹調選料很講究天然食材，香料跟橄欖油是精華；那種不修邊幅的粗獷，更容易吃到食物原本的味道。」他更興奮地分享他最愛的義大利麵，只需要橄欖油清炒辣椒乾與麵條，再配上一點蘆筍或蔬菜，就非常好吃！小綜說到自己最愛吃義大利麵時，瞬間從椅子上彈坐起來的動作說明了一切！他不刻意因為害怕發福而節食，而是加強運動瘦身，頻上健身房，還增加了舉重和有氧拳擊的課程。下一秒，小綜又化身侍酒師：「托斯卡尼的紅酒有強烈的陽光和泥土味。」他認為義式料理與酒，都屬於粗獷、隨興、大自然的風格，與法國的迂迴、堆疊、精緻是完全不一樣的路線。

鄭元暢表示他不是天才直樹，所以選擇更努力工作。（圖／Ciao潮旅提供）

大力充電之餘也用力工作，《半生緣》裡的癡情男子沈世鈞、《喬安你好》裡的霸道總裁陸遠揚，小綜接下來將以兩種截然不同風格的作品回應粉絲的期待。小綜近期還在節目裡大秀舞技，一曲阿根廷探戈贏得激賞，讓人不敢置信他其實沒有舞蹈底子， 而且24小時內就練完舞。此時不禁將小綜的身影與江直樹重疊，他們似乎都是同一種名為天才的人，不管做什麼都很上手。小綜卻大呼才沒有這回事：「我就是一個沒有天賦的人，什麼事情都要靠努力去學。」可以選擇睡2個小時、練習22個小時；也可以睡22小時、練習2小時。「選擇」決定了一個人的形象。

因為每個當下的決定，而成就了現在的小綜，模特兒、演員、經紀公司老闆、美食旅遊達人，小綜說對未來的想法一直都沒有改變，就是保持著開放的態度，「完全不設限」。但按照目前的情況看來，他滿懷期待地說：「說不定10年後我會有一座自己的葡萄園、自己釀酒！」或許之後會看到小綜過著他最愛的電影《托斯卡尼的艷陽下》、《漫步在雲端》裡的那種生活。

(中時電子報)