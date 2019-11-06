交通部今日公告「汽車運輸業管理規則」第103條之1之，輔導期間至108年11月30日止，網路叫車平台代僱駕駛自救會批評，實際完成掛牌轉型的Uber司機只有300人左右，另有2千多人通過執業登記證考試，卻碰到講習會人力不足，要12月才能拿到執業登記證，之後再開始加入車隊，要在12月1日前根本不可能全數完成掛牌。

交通部表示，秉持「人合法、車合法、平台合法」的政策理念，鼓勵駕駛人考取計程車執業登記證、靠行掛計程車牌及加入多元化車隊，輔導期間至108年11月30日止。交通部也修正相關法規，包括「開放法人（租賃車行）靠行計程車行」、「多元計程車可採App預告車資」、「開放計程車採用三門車型」、「計程車跨區領牌」及「給予輔導緩衝期」等規定。

叫車平台駕駛自救會上午要求輔導期再延到今年底，召集人李明達說，代雇駕駛轉型多元計程車司機的過程困難重重，考取執業登記證之後，還要經過講習，才能加入車隊、完成靠行等。目前完成掛牌轉型到QTaxi車隊的Uber司機，只有300人左右，另有2千多人因為講習的人力不足，可能要到12月才有辦法完成掛牌，超過法規的期限，盼政府延長時限。

交通部則回應，小客車租賃業代為駕駛的駕駛人，必須把握輔導期間在11月30日前盡速完成轉換，至未能於輔導期間內轉換完成的駕駛，仍可遵循「汽車運輸業管理規則」第103條之1規定，繼續留在小客車租賃業提供1小時以上的載客服務，以維持生計，後續再逐步轉型。

(中時 )