針對立法院長蘇嘉全多次表達不要把他列入民進黨不分區立委名單， 民進黨主席卓榮泰（圖）6日出席中常會時受訪表示，蘇嘉全有多次跟他表達說能不把他考慮 在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全表達不會也不接受納入不分區立委，民進黨主席卓榮泰今天證實，蘇嘉全已跟他表達過不分區不要把他考慮在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論，至於蘇震清等其他個別的人選的問題，還沒有做進一步的決定。

民進黨不分區立委提名作業正在進行，卓榮泰日前受訪時表示，蘇嘉全若留在立法院，也是理所當然，外界認為這是有意用蘇嘉全換蘇震清，來解決蘇震清的爭議，近日也傳出蘇嘉全可望列入本屆不分區立委名單，尋求連任國會龍頭，不過蘇嘉全卻表明不列不分區的立場堅定。

至於侄子蘇震清部分，蘇嘉全表明他個人沒有意見，但要卓榮泰記得自己的承諾。民進黨今天召開中常會，卓榮泰表示，蘇嘉全是我們國會議長，他一再的對外，也跟他幾次的表達說不分區不要把他考慮在內。

卓榮泰表示，這個事情茲事體大，因為這個還要經過提名委員會共同的討論，我們也瞭解到蘇嘉全他所提出這樣的意願，「我們會進行討論，也會很重視」。

至於蘇震清的部分，他說，其他個別的人選的問題，我們還沒有做進一步的決定。媒體詢問今天在中常會是否有討論？卓榮泰說，並沒有，蘇嘉全是私底下跟他討論過此事，中常會並不討論黨務的工作，黨務工作還是回到黨的提名委員會來做討論比較正確。

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