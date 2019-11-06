世界12強棒球賽在南韓首爾高尺洞巨蛋舉行的C組賽事，中午登場的是加拿大對古巴，加拿大先發投手奧蒙特（Phillippe Aumont）8局近乎完美的壓制，再加上前中信兄弟洋將艾銳克（Eric Wood）的長打帶動攻勢下，跑回全場首分，最後加拿大便以3比0擊敗古巴，拿下預賽首場勝利。

加拿大派出前費城人奧蒙特擔任先發投手，果然順利壓制「紅色閃電」古巴隊，加拿大也在4局上半突破對方先發維埃拉（Carlos Viera）。前中信兄弟洋將艾銳克率先敲出二壘安打帶起攻勢，並趁隊友安打跑回攻下全場首分，加拿大就維持領先直到最後。

8局上半古巴隊更換投手卻連送壘包，先投出觸身球後又被敲安，古巴此時決定敬遠第五棒勒布朗克（Charles Leblanc）形成滿壘，結果又連續送出2次保送，加拿大兵不血刃又拿下2分，形成3比0領先，並拿下最後的勝利。

古巴隊全場受到壓制，僅在3局下半及8局下半各敲出1支安打，奧蒙特主投8局僅被敲2支安打、無失分，僅有1次保送、送出9次三振，而古巴投手連換6人，合計送出多達11次四死球，也是讓自家陷入苦戰的原因。

而C組晚間則由澳洲對上韓國，韓國將派出王牌左投梁玹種出征搶首勝，澳洲則由澳職總冠軍賽MVP阿瑟頓（Tim Atherton）先發，澳洲戰力在本屆被視為末段班，韓國有大機率能獲勝。

而中華隊此屆12強賽事想搶到東京奧運門票，除了要先闖進複賽外，排名還必須在韓國、澳洲前面，才能搶下亞洲與大洋洲區的席次(除日本外)，不然就必須打明年3月的6搶1資格賽，因此韓國也是台灣需要注意的對手。

(中時電子報)