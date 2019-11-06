新竹市政府6日推出全國第1輛幸福小蜜蜂移動式餐車，要機動性服務偏遠社區獨居長輩的胃，市長林智堅（右二）今天更親自下廚煎牛肉招待長輩。（陳育賢攝）

全國第1輛幸福小蜜蜂移動式餐車6日在新竹市正式上路，市長林智堅特別化身小蜜蜂餐車主廚煎牛肉為現場長輩上菜，林智堅表示，竹市目前已有56處共餐食堂，現在再推出偏鄉也能去的移動式餐車，即日起可服務缺乏廚房的社區。

社會處長李季縈表示，市府近年積極推動各項社會福利方案，共餐食堂是於2015年起建置，目前已從當年的7處到今年10月底已增加到56處，不過因還有部分社區沒有廚房設備，無法烹煮餐食，還得靠其它食堂跨區供應。

現在推出連偏鄉都能機動前往的移動式餐車，即日起要服務缺乏廚房的社區，並與玄奘大學餐旅系合作，將美味營養又健康的熱騰飯菜送到社區，建構更完善齊全的共餐網。

市長林智堅指出，幸福小蜜蜂移動餐車有多個全國首創，它是全國第1個將移動式的餐車開進社區的移動式共餐食堂，讓長輩可享用到安全、健康的熱騰騰飯菜。

此外，此餐車的建置經費來源為已故市民郭金灶先生捐贈的善款1635萬元中的200萬元指定購置；另，它也是首創的官學合作模式，結合玄奘大學餐管系學生實作及社工系社區活動帶領學分成績，以導入服務課程，以社區為教育場育，以達到世代共融。

林智堅說，幸福小蜜蜂移動餐車上備有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，1次可烹飪30份餐點，到今年底將規畫試辦10場次，明年也將持續與玄奘大學合作，預計提供50場次的共餐服務，要讓全市長輩們可以感受小蜜蜂移動餐車帶來的幸福感。

(中時 )