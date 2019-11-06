去年九合一選舉，民進黨失利，選後檢討聲浪不斷，前北農總經理吳音寧因引發諸多爭議，被點名是民進黨敗選的主因之一。自由作家洛杉基稍早指出，民進黨如果在總統、立委選舉大敗，豬隊友必然包括民進黨副秘書長林飛帆、行政院長蘇貞昌以及「1450」（網軍）。

去年九合一選舉，民進黨原本執政的13縣市，席次腰斬，慘剩屏東縣、台南市、嘉義縣、新竹市、桃園市、基隆市6席，連執政長達20年的高雄市，也被國民黨插旗。蔡英文當天也宣布辭去民進黨主席，並表示要負起完全責任，讓選民失望，她要表達歉意。此外，民進黨在農業縣慘敗，外界傳民進黨「搶了菜攤、丟了江山」，更把蔡政府安插的吳音寧視為頭號戰犯。

自由作家洛杉基在臉書指出，去年民進黨地方選舉大敗，歸功於幾個豬隊友，其中包括引爆極大爭議的吳音寧。他直言，民進黨如果在總統、立委選舉大敗，豬隊友必然包括林飛帆、蘇貞昌、1450等，「不信咱們走著瞧！」

(中時電子報)