美國呼籲盟國加入圍堵中國大陸５Ｇ行動通訊設備大廠華為的努力再度踢到鐵板。匈牙利外長希亞爾托（Peter Szijjarto）5日表示，該國會允許華為參與國內的5G網絡建設，稱沒有證據證明華為設備會構成安全威脅。

希亞爾托出席上海進博會期間表示，華為將與英國電訊公司沃達豐（Vodafone）和德國移動網絡供應商德國電訊（Deutsche Telekom）合作，參與匈牙利電訊的5G網絡建設，並強調只要尊重匈牙利法律與規則，該國不會因為某公司所屬國家或來源地等原因而將之排除在外。

對於美國屢次警告使用華為技術設備會有「後門」的安全疑慮，希亞爾托指出，目前沒有證據可以證實使用華為設備會對安全構成威脅。今年2月，美國國務卿蓬佩奧曾到訪匈牙利布達佩斯，警告不要佈建來自大陸的設備，否則雙方難以合作。但匈牙利不甩美國，並未答應。

(中時 )