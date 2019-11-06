南市府為了讓球迷能更清楚觀賞比賽，改在市立棒球場正門廣場搭設大螢幕。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

貼近民心、讓球迷更貼近世界12強棒球賽轉播！

為了讓台南球迷感受現場看球的氣氛及熱情，並凝聚球迷的力量，台南市政府特別與中華棒協及緯來電視臺合作，11月5日至7日連續3天在台南市立棒球場同步轉播世界12強棒球賽，但不少球迷於第一天轉播後，反映球場銀幕較遠不易觀看，「球迷的聲音我們都聽到了」，南市府為了讓球迷能更清楚觀賞比賽，今天隨即在市立棒球場正門廣場搭設大螢幕，中華隊今天對戰委內瑞拉，球迷即可近距離觀賽。

市府表示，戶外轉播的目的就是為了邀集球迷一起為中華隊加油，因此才會選擇在交通便利的市立棒球場開播，現在將大銀幕移至正門廣場，更加能夠吸引人潮，希望藉由球迷一同吶喊集氣，讓中華隊今日能夠順利拿下第二勝。明日(11月7日)是備受矚目的台日大戰，黃偉哲市長屆時也將到場一起與球迷同歡，期待台灣隊能連三勝打進複賽，取得2020東京奧運資格。

(中時 )