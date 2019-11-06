北市本月3日發生一起馬來西亞籍女子在陽明山馬槽遭人洗劫身上財物30萬，警方獲報後，隔天逮捕3名搶匪，李姓主嫌供稱夠過網路認識馬國女子，得知她攜帶鉅款來台觀光購物，來台25天後1日即將返回馬國，並找來2名朋友一同策劃搶案，洗劫馬國女子的手機、護照、現金等物，警方依強盜罪嫌將人逮捕，檢方複訊後3人諭令主嫌10萬交保。

30歲馬國朱姓女子上月7日來台，居住在中山區一間飯店，入境時再行李箱內夾帶50萬現金，要幫親戚購買化妝品、名牌等精品，並與23歲李姓網友見面，直到本月3日，李提議要帶她去吃早餐並逛陽明山看風景，再送她到機場搭機。

案發當天早上，李聲稱20歲黃姓男子是Uber駕駛，3人一台車上陽明山，但到了半山腰，李辯稱有事要先下車，車上留著朱女、黃男，此時，黃將車開往金山方向，並在馬槽橋附近突然停車，與埋伏在路邊的20歲林姓男子接應，騙朱女下車後行搶，朱逃跑過程跌倒，被2人搶走身上斜背包，她手腳多處挫傷，忍痛步行向附近派出所求助。

朱女被「丟包」山區後，受驚嚇已經返回馬國。警方根據車牌鎖定黃男，並非Uber駕駛，並在住家埋伏，循線找到李、林2人，發現黃早上已經將林載上山，犯案後再到半山腰的速食店接李，3人一台車離開陽明山，檢方依強盜罪嫌複訊，3人坦承犯罪，並均分搶得的財物，主嫌李男、開車黃男、埋伏的林男分別拿走12萬、12萬、6萬，李、黃歸還簽賭賭債，林則花用5000元，檢察官依涉案情節輕重，分別諭令10萬及6萬交保。

(中時 )