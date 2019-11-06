年紀大的男性特別容易有「下半身失控」的情況發生，通常都會被醫師認為性功能、攝護腺等地方出現問題。外科醫師江坤俊透露，若對象是女性，大部分會是膀胱過動症，他就聽過一個案例，一位年僅17歲的女生竟有膀胱過動症的問題，一問之下才發現，這名女學生是因為對碳酸飲料過敏而引起。

江坤俊在節目《醫師好辣》提到，這名女學生才17歲就被媽媽帶到泌尿科求診，女學生的症狀是白天要上到十幾次的廁所，晚上偶爾還會起來上，一開始醫師聽完認為是泌尿道感染，但驗尿後卻發現女學生泌尿道一切正常。

江坤俊表示，之後醫師也替這位女學生進行更多檢查，像是X光檢查、測膀胱動力學也都沒有任何異常，這讓醫師們很困惑，但女學生這時透露自己很愛喝可樂，這才讓醫師恍然大悟，立刻要她停止喝碳酸飲料並服藥，結果3、4個星期後，女學生的排尿次數果真恢復正常。

外科醫師江坤俊透露，食物過敏也會是膀胱過動症的原因。（摘自YT《醫師好辣》）

江坤俊解釋，食物過敏也是造成膀胱過動症的原因之一，一般人可能以為食物過敏就是起疹子，但這種病例就是因為女學生對碳酸飲料過敏，造成膀胱的外層肌肉不斷收縮而導致膀胱過動症。

(中時電子報)