修《礦業法》的時間剩下不到60天，心急如焚的環保團體今天再度集結至立法院前，環團在大門上掛滿水泥袋，同時呼籲立法院長蘇嘉全盡速安排朝野協商，務必在本會期完成修法，讓礦業改革走完最後一哩路。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，本屆立委即將於明年1月11日改選，今年的會期可能在12月中就提前結束，若不儘速排審礦業法，任期屆滿時顯然來不及決議，在法案屆期不續審的狀況下，過去2年多的修法努力將全部歸零。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，《礦業法》遲遲未完成修法，造成很多實質上的「礦業改革」具體作為同步動彈不得，包含礦務局統計至今年9月30日為止，總共有60個礦業權展限申請案被卡住、環保署針對礦業權展限應實施環評的法規也被卡住、攸關台灣水泥業礦業轉型的政策環評也被卡住，產業端動彈不得，改革無法啟動，民怨持續累積。

環境權保障基金會研究員林彥廷也呼籲各黨立委，特別是黨團的總召們，表態支持力挺本會期完成礦業法修法，否則將號召民眾讓不支持礦業法修法的立委，在明年大選下架。

(中時 )