對大陸提出惠台26條，蔡英文競選連任發言人阮昭雄今天表示，中國一直不放棄併吞台灣的野心，希望大家要看清中國的真面目。發言人廖泰翔也補充，中國職籃的外籍球員制度，也是一步步在進逼，很明顯是用運動包裝政治統戰。

小英發言人自製直播節目《一起吃早餐》今天邀請彰化縣第二選區立委參選人黃秀芳到場 ，對11月4日大陸提出惠台26條，阮昭雄呼籲，中國一直企圖推行「一國兩制、台灣方案」，不放棄併吞台灣的野心，希望大家要看清中國的真面目。

黃秀芳表示，其實在地很多民眾都非常關心這個議題，就曾有台商向她提及，在中國都不敢任意發表跟台灣有關的意見，深怕受到監控，不像在台灣能夠自由地發表言論，呼籲大家真的要珍惜，所以本次競選的六大主軸，也包含了「保護國家堅持主權」，另外還有兒少、青年、食安、建設以及觀光等主張。

廖泰翔補充，中國職籃的外籍球員制度，也是一步步在進逼，很多職業運動都有限制外籍球員名額，但如果台港澳球員承認自己是中國「內援」，就可以不受名額限制，很明顯是用運動包裝政治統戰。

黃秀芳也提到，彰化的鐵路高架計畫已經讓在地民眾期待超過20年，從卓伯源到魏明谷縣長時期都一直有方案提出，上週交通部已通過可行性評估，預計將編列390億元預算，但未來建設仍亟需中央、地方的相互配合，希望選民能夠再給她連任機會，繼續為民眾爭取、監督。

談到芬園的地方創生，黃秀芳說明，在與國發會以及在地公所討論後，規劃先自公所旁驛站到環保公園，逐步將周遭環境整備完善，才能夠吸引產業、年輕人進駐或回流。

(工商 )