全台規模最大的「2019ITF台北國際旅展」即將於11月8日至11日在南港展覽館盛大舉辦，總是人氣爆棚的台灣虎航攤位，除了就日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓推出全線促銷單程未稅699元起優惠價外，民眾於現場購票還可再享票價9折，歡迎民眾來台虎攤位搶便宜還能玩遊戲抽機票大獎！

台灣虎航今年的攤位(J901)以樂高積木概念打造，不僅具視覺趣味性，更象徵台灣虎航亞洲航線密集多元，民眾能像玩樂高積木般，依個人喜好自由配、自由Play，傳遞MyTravel My Way的旅遊態度。

總是能翱翔天際的機師是許多人的夢想職業。台灣虎航攤位也特別推出「一日機師」互動遊戲，讓民眾能夠小試身手測驗自己是否有當機師的天份，遊戲時間內若是達到指定分數以上還有機會得到台灣虎航指定航點來回機票一張，另有限量只送不賣的台灣虎航紀念商品。每日限定場次開放虎迷體驗，旅展期間預計送出32張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

旅展期間，台灣虎航同步推出線上旅展，促銷期間為2019年11月7日上午10:00起至2019年11月11日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2019年11月7日至2020年10月24日，有機會享有單程未稅NT$699起的旅展限定優惠促銷價，民眾於旅展現場購票除有機會再享9折外，還有每日展場限定的成交禮。

而旅展現場購買旭川、花卷、仙台、茨城、岡山、佐賀、曼谷等航線機票的民眾，還有機會獲得如專屬特製的「台灣虎航×岡山備前燒磁鐵」等不同加碼成交禮。另外，旅展現場使用台新銀行信用卡付款購買機票，單筆滿新台幣3,000元以上，可再獲得「Richart旅行收納贈品」乙份，上述各項展場限定成交禮，數量有限送完為止，更多促銷訊息請見活動網頁(www.tigerairtw.com/event/2019ITF/)。

台灣虎航服務航點持續擴大，2020年1月3日將開航桃園-首爾仁川，韓國航點增至4個，為飛航韓國最多航點之國籍航空。目前日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓共計23航點、30條航線，民眾不妨可趁機搶購旅展優惠機票，為自己規劃未來之假期。

（台灣虎航ITF全線單程未稅699元起現場購票再9折。圖：台虎提供）

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