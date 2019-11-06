12強賽中華隊打贏第1戰，想要晉級還有今（6）日對上委內瑞拉的關鍵戰役，中華隊絕對需要「智取」贏球，中南美洲球隊不再只是力量的展現，「聰明打球」才是贏球王道，這也考驗著兩隊「玩球」的功力。

中華隊旅美投手胡智為回台之前是在墨西哥參加冬季聯盟比賽，這個賽事強度介於3A到大聯盟之間，他先發3場防禦率1.50，這是下了一番工夫而來，他說，在墨聯每場比賽都要做功課，在場邊拚命做筆記，根本無法閒著。

胡智為的說法印證中南美洲球員的生存之道，並非「用力」打球而是「用心」打球！因為中南美洲球員很聰明、觀察能力特別好，投手觀察打者或打者觀察投手，臨場做出最快的應變，這是他們的比賽風格。

不少中華隊球員都認為中南美洲球員直球攻擊欲強，但胡智為有另一番見解，他表示，中南美洲打者對於內角球掌握度沒有那麼好，尤其直球偏內角球路，他們反而對變化球打得非常好。

中華隊打贏波多黎各，原因之一是波隊多次失誤而自亂陣腳，而中華隊總教練洪一中強調，江少慶前4局投得虎虎生風，第5、6局開始瞭解球路了，所以他才會變陣1局1投，讓對手不易掌握。

(中時電子報)