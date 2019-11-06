北市府顧問蔡壁如、民眾黨立委參選人何景榮6日接受專訪，主持人提問，若再看到民進黨立委邱議瑩、國民黨立委許淑華、沈智慧等人於立院開打？蔡壁如直言「我會坐在原位觀賞他們打架，打完後我可能寫心得報告，然後貼臉書」，強調應該屏棄立院打架文化，回歸科學問政。

蔡壁如上《蘋果Live》專訪時表示，她看起來不會打架，比較講道理，到目前自己也不知是否該進立院，但剛成立了個黨，大家還不熟悉。

針對台北市長柯文哲夫人陳佩琪稱對蔡英文總統的恨永生難忘，蔡壁如說，她無法置評，自己雖外號叫「血滴子」，但不太評論別人。但對於民進黨攻擊柯文哲，蔡壁如為柯叫屈說，就是這樣啊，抹紅、抹黑、舔共、葛特曼事件、世大運國安事件等，這都事過境遷，她不大去談，但要是一直問，她就會「湧上心頭」。

蔡壁如說，以前在醫院覺得柯像「唐吉訶德」，像位旅人哲學家，堅持理想、付諸行動，但也會說出讓世俗覺得莫名其妙的話，雖然人緣不好，但就是sop控、追根究柢、實證專業。

談到民眾黨競選經費拮据，蔡壁如坦言，這是一大困境，小黨沒錢，只能勤早基層、握住每雙手，上次聽黨部開會說會給18位區域候選人補助50萬元，雖然其他黨聽起來會覺得寒酸想笑，但這是黨部最大誠意。

對於民眾黨的內部架構，蔡壁如說，有成立文宣、組織、政策、選舉技術、募款等5個中心，其中文宣中心每周一二三四有發言人主持「民眾之聲」，周三「眾議院」由柯主席帶候選人談政見，或出席郭董的感恩餐會、製作文宣小物、宣揚理念；另外候選人都太生澀年輕，組織中心會派1個保母去負責2、3位候選人。

蔡壁如說，政策中心會有專家學者小組，去到處找產業對談，反映問題做成政策；選舉技術中心每周四晚上會開，會教候選人如何選舉、編輯臉書，到市場握手拜票，空戰、陸戰等，何景榮笑說「原以為是教做1450，但是很正規去做數據分析打選戰」；蔡說，募款中心則沒運作，因為很weak（虛弱），黨主席也不大管，呼籲民眾小額募款，黨會公開透明，雖拮据但仍有財務監督委員會。

(中時 )