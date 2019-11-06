台南市李姓女消防員被爆料，指上月底安南區安中路發生1死1傷民宅火警時，竟然以怕火為理由，並未隨其他消防員進入火場搶救。民進黨台南市議員林宜瑾6日質詢此事，市長黃偉哲答詢說，消防員怕火不敢進火場，真是匪夷所思，也是嘆為觀止，有必要調整職務。消防局長李明峯也表示，開完考績會後，會彙整相關資料送公懲會，看看是否能夠淘汰。

林宜瑾在市政總質詢時，指有報載這名李姓女消防員「遇火警就躲起來」，執勤擺爛「我怕火」，要求市府正視消防員的適任性的問題。對於適任的消防員，要補足裝備、增加外勤加給；但是對於不適任的消防員則須檢討，以免影響消防員的戰力，進而影響人民安全。

黃偉哲表示，他看到新聞後也覺得蠻奇怪的，消防隊員怕火，就像護士怕針頭、醫生怕見血、阿兵哥怕拿槍。根據報載，李女已經換了好幾個單位，此一問題是否涉及人地不宜或不適任問題，從其他縣市調進台南市的消防員，未來應更謹慎一點，不要調到台南後造成民眾觀感不佳。

黃偉哲還強調，軍中對不適任軍士官兵或違法犯紀軍士官兵都有汰除機制，李女的行為已經影響消防隊的整體戰力，將了解李女過去的素行，以及是否領取消防加給；警消的危險加給是給危險犯難的人，不是給怕火的人，如果她受的訓練不適合外勤，就不勉強她做外勤。

李明峯也說，該消防員是外縣市轉調來台南，也是消防局裡的頭痛人物，目前除人評會已經做出懲處外，也決定加開考績會送公懲會進行汰除機制；如果在這段時間還不行，將調整到不能領消防加給的職務。

(中時 )