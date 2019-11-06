台灣人氣最旺的外籍YouTuber知名網路紅人Iku老師。（台灣運彩提供）

Iku老師與中信兄弟林威助帶您享受棒球比賽。

Iku老師

來自日本東京正港的台灣女婿，也是台灣人氣最旺的外籍YouTuber知名網路紅人Iku老師，偕同旅日棒球好手中信兄弟教練林威助，共同拍攝一支推廣台日棒球文化交流、臺中洲際棒球場以及台灣運彩的影片，在「世界12強棒球錦標賽」開打前推出，馬上就有數十萬人次的點閱。

Iku老師大三時來台灣環島自助旅行後，深深喜歡上台灣，畢業後來台留學，在師範大學學習中文，然後定居並成為正港的台灣女婿，說上一口道地流利的國語，近2年開始活躍於YouTuber活動，探索並分享台日文化及日本旅遊，深受大家喜愛，這次攸關進軍明年東京奧運門票的世界棒球12強賽，台日同在B組，而且在台灣比賽，深獲2地民眾關注，所以特別與日本職棒有深厚淵源的旅日好手林威助共同入鏡，以台日棒球文化主題切入，介紹台中洲際棒球場，館內有商品部販售中信兄弟與日職阪神虎聯名的相關週邊商品；有餐飲部提供西餐、啤酒、披薩及丼飯等，館外有像夜市一樣的店家，販賣台灣道地的美食，雞排、熱狗、生煎包、鍋貼、大腸包小腸、水果、烤鳥蛋、烤肉串、炸花枝丸…，樣樣都有，最後提到要享受棒球比賽有幾個必備的物品，包括球衣、加油棒、望遠鏡以及可以讓「看比賽 更精彩」的台灣運彩，特別強調每買100元台灣運彩就有10元挹注到台灣的運動界，對台灣的運動發展有相當大的幫助，也提到「世界12強棒球錦標賽」期間買台灣運彩除了可能中獎外，還可以參加「百萬現金大FUN送－買運彩 抽現金 真金彩」抽獎活動，有機會額外抱回10萬元現金。

Iku老師：買運彩 助體育 增光彩。(台灣運彩提供)

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林威助(左)與Iku老師。（台灣運彩提供）

整支影片還蠻活潑逗趣的，有空可以點閱上去看看，也幫忙轉發分享親朋好友，大家一起來「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時電子報)