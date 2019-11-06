《海棠經雨胭脂透》虐心口碑獲好評，鄧倫飾演的朗月軒為兄弟選擇捨棄愛情，但騙婚李一桐（飾演顧海棠）後萬般懊悔，為求得原諒深夜上山取花香、冒雨淋成落湯雞。李一桐則軟下心照料「應昊茗」，幫助突破心防出席盛會，卻反被鄧倫媽媽怪罪責任，以木棍杖打教訓。

鄧倫劇中演富公子。（愛奇藝台灣站提供）

鄧倫騙婚李一桐後，知道自己鑄下大錯後悔莫及，為求原諒，不顧富公子身份爬高山、翻牆、淋雨踏淤泥、屁股還被狗咬，只為取得李一桐開出為自己剛種下的花需要三樣東西呵護的條件，包括：子時夜來香的香氣、寅時昆陽山澗的清泉、孤心島淤泥裡的七節藕蓮子。

鄧倫劇中在眾人面前護愛。（愛奇藝台灣站提供）

今曝光的幕後花絮中，兩人拍攝現場吃了不少苦，劇組水車灑下大雨，鄧倫在大雨滂沱下淋成落湯雞，踏在水深及膝上的蓮花池，冷到嘴唇發紫、全身發抖，還請工作人員「別動我、別動我」拒絕暖源原地等戲，敬業十足。李一桐則是被水淋得眼睛完全睜不開，還被鄧倫笑虧：「她閉著眼睛狂吐水，我為了不再演一次，狂憋住不笑場。」

鄧倫劇中為了護愛杖打自己。（愛奇藝台灣站提供）

李一桐劇中一心希望拿到休書但最後也心軟決定先照料自卑的應昊茗，除鼓勵再醫治臉傷，還成功運用彩妝術，讓毀容的應昊茗出席花神大會，不料最後露出破綻，被眾人以異樣眼光議論紛紛，讓他挫折不已再度將自己封閉起來。朗夫人將此責任歸咎李一桐處以家法仗打，此時鄧倫則為她出頭當眾下跪，將錯怪在自己身上還拿起木棍狂往身上砸，超虐劇情讓鄧太太們直呼編劇太壞，留言「打在他身痛在我心」。

鄧倫劇中為了兄弟騙婚李一桐。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )