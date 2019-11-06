Baby高EQ回應負評。（圖／翻攝自秒拍）

Baby在上海街頭遛兒子。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

女星Angelababy（楊穎，Baby）4年前和黃曉明結婚，去年逃稅風波延燒，就傳兩人為避風頭離婚，但當事人否認，日前《秋晚》黃曉明和Baby受邀表演卻不同台，又使此謠言甚囂塵上。最近有陸媒直擊Baby在上海街頭遛兒子小海綿，不久黃曉明爸媽出現，接過孫子坐車離開，好讓Baby繼續工作，可見Baby與公婆之間關係仍好，不少網友認為也算打破離婚謠言。

Baby最近上節目《變身總動員》被問到出道多年，是否曾因壓力大想過要引退？沒想到Baby高EQ回應，若自己真的退出，很多網友會少了很多樂趣，笑說：「大家上網吐槽誰啊？」一席話引來現場嘉賓掌聲，沈夢辰更直說心疼也佩服Baby「強大的內心」。

據《百度娛樂》報導，近日在上海街頭看見Baby和助理抱著兒子逛街，眾人走進停車場後便將孩子交給黃曉明的父母與保母，不久後黃父抱著小海綿和黃母坐車離開，三代同堂互動溫馨，網友說：「這不是最近了，經常一有時間就陪伴」、「人家海綿夫婦好著呢」、「baby是一有時間就會陪小海綿的好媽媽」。

(中時電子報)