投票結果。

大陸近日推出惠台26條措施，要針對台企台胞提出更多優惠，包括台胞可向大陸駐外使館尋求領事保護、參與5G網路建設等；消息一出引來蔡政府激烈反彈，立即回應指此為陸「一國兩制」的政治操作、推銷「一國兩制台灣方案」，企圖介入台灣選舉；更強調中華民國是主權國家，政府對我國國民行使領事權與大陸無涉。

中時電子報對此發起網路投票，諮詢網友對於陸惠台26條的看法，投票共有3897人參與，其中有3063人認為這措施對台灣人有實質優惠，占總投票數的78.60%；有160人認為此事是大陸在介入台灣選舉，占總投票數的4.11%；有644人認為惠台26條同時給予台灣人優惠且介入選舉，占總投票數的16.53%；另外有30人對此議題無意見。

投票結果顯示，大部分的網友認為陸惠台26條措施對於台商、台灣人而言是有實質優惠的；但同時認為大陸的舉動是在介入台灣選舉也不在少數，陸與藍綠比賽愛台灣的動作頻頻，民眾都睜大眼睛在注意。

(中時電子報)