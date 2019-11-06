瞄準台灣「黑金」市場日益成長，加上居家生活美學愛好者增加，雀巢咖啡宣布，推出家族系列「史上最小」PICCOLO XS迷你企鵝機，機身面積比一張A4紙還小，造型輕巧流線，適合擺放於家中任一角落，即日起在PCHome獨家上市，適逢雙11購物節在PChome還有獨家優惠！

雀巢指出，現代人高度重視生活美學，喜歡享受家居時光；家中的陳列擺設不只要好看還要具備高功能性及體積最佳化。而咖啡已然成為現代人不可或缺的飲品，隨手來一杯咖啡更能讓家居生活品味升級。

雀巢表示，雀巢多趣酷思膠囊咖啡推出以來，讓消費者可以輕鬆「把家變成咖啡館」，輕鬆、快速，在家享受專業級100％新鮮研磨咖啡風味，最新推出的PICCOLO XS迷你企鵝機，雖然體積小，但同樣訴求專業，除了可搭配多樣膠囊口味，也適用今年甫上市的「Starbucks at Home」星巴克系列咖啡膠囊，讓消費者在家也能喝到星巴克。

據雀巢介紹，此次新品PICCOLO XS的外型，承襲了雀巢多趣酷思膠囊咖啡中最受歡迎的「企鵝機」，體積迷你（寬高深13.7x26.3x 27.6公分），機身面積比一張A4紙還小、高度比桌上檯燈還要迷你；另外手動控水裝置，更可依據個人口味偏好，調整水量及咖啡濃淡度。此次上市兩款顏色，其中，「清新白」採全白機身搭配蒂芙尼藍點綴；「法拉利紅」則是採亮眼有活力的紅黑配色。

迎接雙11檔期，雀巢指出，雀巢PICCOLO XS迷你企鵝機於PChome獨家上市期間推出限時「星享受超值組」，PICCOLO XS迷你企鵝機搭配星巴克膠囊一盒，星享受優惠價2,499元，還送美好晨光玻璃咖啡杯；同時，雀巢多趣酷思咖啡膠囊買2條送1盒！

(工商 )