新北市即日起推出5款「公益系列」環保兩用袋。（新北市環保局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市即日起推出5款「公益系列」環保兩用袋，白色袋身印著可愛貓狗圖案，搭配「亂丟我 我會受傷」等趣味動保宣導標語，令人會心一笑；環保局表示，限定版環保兩用袋在新北市4大連鎖超商2000多家門市販售，並有不同款式彩蛋在不定點限量發售。

環保局表示，今年9月市府與台灣藝術大學合作，首次將環保文創「垃圾話」應用於環保兩用袋，推出5款「幹話系列」限定版環保兩用袋，兩用袋身上的圖案及標語，像是「好想當垃圾」、「天天都是垃圾日」、「前任我丟了」、「歲月跟垃圾都不等人」及「各位垃圾 車要來了」等，推出後受到熱烈迴響。

而即日起推出的「公益系列」環保兩用袋，袋身圖案以貓、狗為主題，設計5款不同樣式，搭配「丟垃圾不難過 丟了我我難過」、「亂丟我 我會受傷」及「丟垃圾 不要丟我」等標語，傳遞動保觀念。

環保局說，推行限定版環保兩用袋的主要目的是希望能支持環保文創，同時增添民眾倒垃圾的趣味性，預計明年1月將在四大超商推出「搭訕篇」環保兩用袋；此外，限定版環保兩用袋只有一種中型規格，售價為2元，與今年11月起改版的粉紅色環保兩用袋中型尺寸及售價相同。

環保局提醒，環保兩用袋是購物未攜帶環保袋時的替代品，並不鼓勵大量購買，民眾應養成自備購物袋及重複使用塑膠袋的好習慣，才能真正達到減少塑膠袋的產生，保護地球環境。

(中時 )