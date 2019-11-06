香甜可口的巧克力，是大人小孩的最愛。不過，小兒科醫師陳映庄提醒，市售的巧克力除了糖分太高，會造成小孩肥胖之外，巧克力還含有「咖啡因」，會導致孩子亢奮、躁動易怒和不易入睡，因此他建議在孩子3歲前，最好不要吃。

禾馨婦幼診所小兒科主治醫師陳映庄在臉書PO文表示，前幾天陪5歲女兒參加校外教學，其中有個活動是巧克力棉花糖 DIY。平常為了孩子的健康，在家裡是沒有任何甜食的，所以女兒本不抱任何希望地問能不能吃，卻聽見爸爸說「喔！可以啊，但只能吃一支喔！」讓女兒不可置信的表情大喊「爸爸吃錯藥了，居然讓我吃甜食！」

分享完與女兒互動的故事後，陳映庄表示，一般市售「好吃」的巧克力，除了糖分較高之外，內有許多人工添加物，所以會造成肥胖或過敏等不良影響，而巧克力與其他甜食最大的不同就是，其它含有「咖啡因」，可能會導致孩子亢奮、躁動易怒和不易入睡。因此，會建議未滿三歲的孩子不可食用巧克力；4至6歲的幼童一天攝取咖啡因上限為45毫克；7至9歲則是一天限62.5毫克；10-12歲一天則是上限85毫克，且最好是在中午前吃才不會影響睡眠唷！

(中時電子報)