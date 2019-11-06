全國語文競賽將訂於11月23、24日於內湖高工及麗山國中展開，將聚集全國語文好手，並首創不以名次排名，改為等第制；另外，也精進轉播設備，讓親師生能觀賞戰況。台北市副市長蔡炳坤說，主要讓選手不要太在意名次，能從學校和區競賽中脫穎而出，相當不容易，語文競賽希望是讓學生對語文產生興趣，而不只是名次的競爭。

全國語文競賽邁入第74年，全國共有1880位選手，分為國、閩、客及原住民族語，包含朗讀、演說、字音字形等項目，而今年特別規畫不排名次，改以等第方式排序，避免選手過於在意名次。今年的主題標語為「黃金筆力在台北‧筆尖端，話時尚」，希望能帶動全國學生對語文的熱潮。

教育部終身教育司長黃月麗指出，為讓競賽回歸教育本質，不再用名次排名，獎項也會增加，希望能提升語文素養；另外，過去的比賽在評審部分就動員將近300多名評審，規模相當浩大，今年改變方式將大專院校的競賽單獨辦理，減少評審的需求。

此外，全國語文競賽隨著高科技的進步去年首次有現場直播，但因寬頻設備不夠先進，家長抱怨網速過慢、畫質不清，今年主辦單位特別函文中華電信，在當地增設基地台，解決問題。

私立格致中學老師陳麗華說，每次競賽培訓都將近快1年，常因1分之差而落榜，漫長的時間沒有成績，對升學也沒幫助，讓學生和老師都白忙一場，今年改以等第排名，將有更多學生獲獎，也是鼓勵學生的一種方式。

(中時 )