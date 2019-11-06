金門立委國民黨內初選，縣黨部今（6）日邀集登記角逐的現任立委陳玉珍與縣議員李應文的助理許慧芬溝通後，決定委外進行民調，由獲勝者代表國民黨參選，爭取為金門和鄉親打拚的機會。

縣黨部表示，這項民調作業由世新大學民意調查研究中心及TVBS民意調查中心辦理，民調執行時間為11／8（五）、11／9（六）、11／10（日）3天晚上，雙方已就民意調查作業完成確認工作，明天也將派人赴中央黨部參加民調公司的說明會，同時推派觀察員監督民調作業，確保在公開、公平和公正的機制下完成。

縣黨部主委石兆瑉強調，陳玉珍及李應文2人全力配合初選作業，充分展現君子之爭，樹立初選提名作業的公開、透明模式。依民調公司作業流程，民調完成後將於11月11日在中央黨部發布民調結果，隨即於12日召開的縣委員會議中，將提名輔選民調勝出同志的建議案呈報黨中央。

(中時 )