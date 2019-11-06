想要瘦小腹，又覺得仰臥起作改變不大，可是卻找不到其他方法嗎？台灣人不忌口，美食又多，要維持有腹肌可是一件很困難的事情。傳統仰臥起坐成效有限，陸續被其他動作取代，日本節目透露新鍛鍊法「逆腹肌訓練」，也就是逆著做仰臥起坐，瘦小腹效果超群！實驗結果可差至3倍，而且，只要2周就看得出變化。

日本節目《林先生の初耳学》提供了一個超實用的瘦小腹方式，其改良了傳統仰臥起坐的訓練方法，站著就可以做。節目組為了證明其有效性，找來6位有著「大蠻腰」的女性，分成2組作為實驗組與對照組。一組採用逆腹肌訓練；另一組則維持傳統仰臥起坐方式，並規定每日要做3組10下的腹肌訓練，持續兩周，來比較實驗者的腰圍最後變化。

日本節目透露新鍛鍊法「逆腹肌訓練」，也就是逆著做仰臥起坐，瘦小腹效果超群！實驗結果可差至3倍，而且，只要2周就看得出變化。（摘自YouTube）

比較2組結果，傳統的仰臥起坐平均可減少2.6厘米；而逆向仰臥起坐則是平均少了5.6厘米。至少2倍成效，甚至有兩周內減少7.5厘米的情形，可謂效果極佳。

「逆腹肌訓練」可以進一步訓練到「腹橫肌」，能刺激更多平常鍛練不到的部位，令腹肌群變得更加緊實。（摘自YouTube）

為什麼「逆腹肌訓練」效果如此驚人？專家解釋，以往仰臥起坐所能訓練到的只有「腹直肌」，下腹部雖然會結實，但還是很立體，看起來仍會微凸。而「逆腹肌訓練」可以進一步訓練到「腹橫肌」，能刺激更多平常鍛練不到的部位，令腹肌群變得更加緊實。

方法很簡單，5個步驟輕鬆記起來！

1. 兩腿與肩膀同寬

2. 雙腳腳趾上抬

3. 雙手抱頭

4. 肚子收緊，開始往後倒，撐5秒

5. 吐氣並回復至第一個動作

每天3組10下，在家就能做，別再找藉口了，試試這招，讓腹肌重返榮耀！

逆腹肌訓練，兩周見效。（摘自YouTube）

(中時電子報)