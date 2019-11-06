三坑老街麻糬。(圖/取自臉書社團「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因接地氣形象擁有大批「韓粉」支持者，大家更用「等一個人」象徵對韓的冀盼與期待。有人在桃園三坑老街一個麻糬攤上，看見這4字加上穿雲箭標誌，瞬間彼此相認，感動不已。文章更獲近2000人狂讚。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「跟先生來逛三坑老街，看到一個賣手工麻糬的大哥櫃子上寫著『等一個人』，再確定一下又看到了穿雲箭直接走去問他：『大哥你在等韓國瑜對嗎？』大哥笑笑說：『對啊！妳那麼年輕也知道韓國瑜嗎？』我說：『我們全家都在等他！』」文末更特別標註了「老班長手工麻糬」、「下次帶爸媽一起去」。

文章一出，迴響熱烈，獲得近2000人按讚。網友紛紛回應：「桃園很多人都在等一個人」、「明年1/11一起慶祝，韓國瑜高票當選總統」、「我們都在等一個人，唯一支持韓國瑜」、「我的店能不能繼續營業，我和26個員工們也在等一個人，希望這個人能讓我們等到，員工們就不用擔心學費繳不出來」。

(中時電子報)