今上午11時許，新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口處自來水管爆管，所幸現場漏水量不大，目前警消已封閉周邊路段，並進行開挖搶修，施工48小時，造成板橋區24個里停水、8個里減壓供水，影響約7500戶，目前已設置6處供水站，將在下午4時開放民眾取水。

新北市消防局表示，目前已設立6處自來水臨時供水站，分別為府中456特區（板橋區公所外）、接雲寺、北門街昇陽文薈（板橋派出所旁）、板橋第二運動場、新北市總圖書館（新北市政府消防局的對面）、華東公九公園（華東街），預計下午4時開放取水。

消防局提醒，目前館前西路與南亞南路一段交叉口道路已封閉，並管制週邊道路，公車路線已改道，請民眾注意跑馬燈及警廣。

本次停水範圍：香雅里、自立里、自強里、光榮里、社後里、華福里、鄉雲里、華興里、華貴里、華東里、福丘里、民權里、建國里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、流芳里、湳興里、新興里、信義里、挹秀里、漢生里、民安里共24里。

減壓範圍：香社里、國光里、公館里、港德里、港尾里、新生里、金華里、中正里共8里。影響約7500戶。

(中時 )