幼兒園的小朋友也齊喊呼籲大家，「每天40元，一起幫助阿公阿嬤」。(吳建輝攝)

華山田中站站長李翠婷說，特別選在車站就是希望在地或外地的遊子，除了看看這些弱勢的長輩之外，也能想起家中可能也有需要我們關心的長輩。(吳建輝)

高齡102歲的王爺爺也親自到場將自己的「故事」掛上，希望讓將自己的故事分享給大家。(吳建輝攝)

華山基金會深根彰化13年，陪伴無數三失長輩度過餘生所「賺到的」每一天，除了關懷訪視、家庭協助、原床泡澡等，華山在彰化共設立21個愛心天使站服務超過1710位長輩，為了讓這些故事傳唱，華山基金會選在田中車站舉辦「歲月刻痕的美麗與歸屬攝影展」，11月6日至11月27日邀請旅客停下腳步，細細聆聽每張照片所傳遞出的溫暖故事。

6日由田中鎮公所秘書陳道君、台鐵田中站站長游明松及高齡102歲的王伯伯與幼兒園小朋友一同為攝影展揭開序幕，幼兒園的小朋友更是在現場帶來關懷短劇，演出華山志工到宅與長輩互動點滴，更懂事的說要將零用錢捐給華山基金會，照顧更多需要幫助的爺爺奶奶。

華山田中站站長李翠婷說，做展覽真的不簡單，策展過程中其實不太敢去看照片中的長輩，因為你永遠無法預測長輩的歲月，可能9月開心的拍照，10月卻在加護病房奮鬥，所以希望透過展覽，把長輩最珍貴的笑容，留在每個人的心目中。

李翠婷說，彰化目前服務1710位長輩，但尚有910位長者的服務經費待捐助，「守護今日的老人，就是守護明日的自己」，希望大家有錢出錢，有力出力，每日40元，每月1250元送愛到家，用行動支持華山基金會，踴躍加入孤老認助行列。

(中時 )