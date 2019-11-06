國民黨立法委員參選人宋瑋莉6日號召基隆市在地百工百業的市民朋友，起身作為庶民發言人，將基層最真實的生活情形，反映給執政黨。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉6日號召基隆市在地百工百業的市民朋友，起身作為庶民發言人，將基層最真實的生活情形，反映給執政黨。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉6日號召基隆市在地百工百業的市民朋友，起身作為庶民發言人，將基層最真實的生活情形，反映給執政黨。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉6日號召基隆市在地百工百業的市民朋友，起身作為庶民發言人，將基層最真實的生活情形，反映給執政黨。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉6日號召基隆市在地百工百業的市民朋友，起身作為庶民發言人，將基層最真實的生活情形，反映給執政黨。（吳康瑋攝）

國民黨總統參選人韓國瑜近期擺脫低迷態勢，並於全台發起「庶民開講」，在民調止跌回升的同時，不僅取回話語權，也更顯示出韓國瑜對庶民的感染力很強、很真實。國民黨立法委員參選人宋瑋莉6日號召基隆市在地百工百業的市民朋友，起身作為庶民發言人，將基層最真實的生活情形，反映給執政黨。她說，政府所呈獻都是經過包裝行銷的美好，卻沒去考慮到基層庶民的困難，並指出，這麼內耗下去，往後「整個台灣會空掉」。

宋瑋莉表示，過去的選戰中，基層庶民只被當一旁插花的，不僅沒名沒份，更沒有說話的權力，但自從韓國瑜挺身，才讓台灣各地的庶民，有了自己做主人、說話可以被聽見的感覺。她說，自己將招募百名自願擔任「庶民發言人」的民眾，而發言人的條件，不需要面貌姣好，只需要有一顆愛國的心，讓庶民自己來發聲，這才是代表台灣基層的聲音。

宋瑋莉說，庶民的基本福址，無關藍綠、不分黨派，都是最應該被力挺的，但現任執政黨卻連番以不食人間煙火的質疑來評判韓國瑜，甚至擴及庶民百姓，她指出，這樣子的選戰民眾並不樂見。她說，庶民的選舉就該由自己來發聲，也才有這次的「庶民發言人」的招募，以後誰當總統、誰執政，都應該庶民說的算，她並請在地基層將雙手交給她，並保証會把庶民基層的聲音帶進立法院，實際為民爭取福祉。

現場市民反映，經濟蕭條，做生意很困難，他原本也是支持民進黨，但是因為內耗「台灣近幾年的經濟整個往下掉」他期待改變，所以這次願意挺身而出為庶民發聲；也有小吃業者難過的說，他不敢結婚，並指出這個社會現況，讓「有責任的年輕人，都不敢結婚了」。

宋瑋莉坦言到，這些年過去了，但執政黨並沒有讓國人過得更好，招商招租的店面越來越多，年輕人仍然不敢生孩子，性評問題成為政治議題，反對的多數人意見被漠視，這些種種社會亂象，都不會是國人與市民樂見的，而這種痛，也只有庶民出生的韓國瑜才懂。

(中時 )