媒體人黃光芹今年6月公開指控「有個鬥李佳芬集團」，且直指韓國瑜親信、高市輪船公司董事長黃文財是「裡應外合角色」，要藉緋聞案鬥垮李佳芬；事後黃文財嚴正提出告訴，但士林地檢署審理後對黃光芹做出不起訴處分，對此，黃文財強調絕對無法接受，會請律師提出再議。

黃光芹6日上午在臉書發文：「韓國瑜親信黃文財，對我提出妨害名譽告訴，業已偵查終結，檢方對我不起訴，特此公告。」

事件起因於今年6月媒體傳出韓國瑜外遇生子訊息，雖然後來證實「私生子」子虛烏有，但當時黃光芹指控高市府有「鬥李佳芬集團」，黃文財正是「扮演裡應外合的角色」，黃文財立刻駁斥，並在律師建議下，赴士林地檢署提告黃光芹誹謗。

黃文財表示，昨天收到士林地檢署公文，才知道檢方針對他告黃光芹誹謗的案子做出不起訴處分，但檢方理由認為黃是「出於善意而合理發表評論」，對此他絕對無法接受，今與律師討論後，決定提出不服理由，向台灣高等檢察署申請再議。

黃文財說，黃光芹在開庭時竟公然表示，她是評論員而非記者，評論時事不需查證，「像這樣信口開河、胡說八道誣指別人是『反李佳芬集團、扮演裡應外合角色』的言論如果不是誹謗，那麼台灣天理何在？」黃文財強調一定會申請再議。

黃文財是韓國瑜就讀政大東亞所時的學弟，兩人相識30多年，韓國瑜任北農總經理時，聘用黃擔任專員，之後離開北農，黃也一路幫忙韓國瑜競選國民黨主席、高雄市長，長期建立革命情感，韓當選高雄市長後，安排他出任高雄市輪船公司董事長。

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(中時 )