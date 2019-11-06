頭份視障歌手鍾興叡捐出100本自己新作給頭份信義國小等4所學校。〔謝明俊攝〕

鍾興叡和新作「致茫人們〕〔謝明俊攝〕

出生就雙眼失眼的頭份青年鍾興叡，靠著自我努力成為知名的視障歌手，完成2個大學學位，出了自己的歌唱專輯《天亮》，曾在23個國家演唱，近日，鍾興叡把自己從小到大奮鬥歷程，寫成一部勵志散文「致茫人們」，並將一百本新作捐給頭份市頭份國中及信義、后庄、新興國小等4所學校，6日上午他在信義國小進行捐書儀式及勵志講座，希望小朋友們能揮自我創造美好未來。

鍾興叡從出生後就雙眼失明，據他描述，從出生眼前就是一片漆黑至今，幼時，父母親一直鼓勵鍾興叡要當個有用的人，並安排他接受音樂教育，鍾興叡雖然入學後經常受到同學霸凌，但他始終用開朗的心來化解不快，並努力學鋼琴等樂器，在音樂世界中闖出自己的一片天。

鍾興叡以歌唱方式帶動勵志講座。〔謝明俊攝〕

「雖然天生少了視覺輔助，卻因此更加懂得用四感過生活；雖然眼睛失去應有的功能，但心靈之眼反而因此看得更清楚。」鍾興叡自己分析如何用行動克服萬難，證明視障者也可以彈鋼琴、學音樂。他靠自己努力取得2個大學學位，並在2010年推出個人歌唱專輯《天亮》，他曾唱遍23個國家，做過近2000場的歌唱勵志講座，以自己的療癒歌聲及生命故事，撫慰了數十萬人的心。

目前鍾興叡是中華牧羊人青少年關懷協會苗栗辦事處主任暨教育委員會講師，他將從小到大所經歷過的挫折與成功，一一寫成散文，出書名為「致茫人們」，為了鼓勵更多小朋友自我肯定努力向上，鍾興叡捐出一百本新書給頭份市頭份國中、信義國小、后庄國小、新興國小，並舉行勵志講座，希望透過講座及贈書，分享個人用行動克服視障的心路歷程，借此鼓舞學子走出黑暗，樂觀奮鬥，迎向陽光。

視障歌手鐘興叡捐出100本新作給頭份4所國小。（謝明俊攝）

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