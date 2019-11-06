台中捷運綠線預計109年底通車，但目前正進行試車的捷運已引發詬病，民眾抱怨列車行經時引發的噪音讓人受不了，立委沈智慧要求相關單位更換現有的鋼輪、改為膠輪，解決噪音問題，捷運工程處則強調鋼輪無法更換，但會全面加裝隔音罩、降低噪音問題。

台中市政府交通局指出，捷運綠線沿線有18座站體，其中G4到G13站設置雙弧型隔音牆，也針對軌道中的各種不同情況，分別採用連續長焊鋼軌工法、可動式岔心、浮動式道床軌道及電聯車噴油系統等方式減少噪音問題。

交通局強調，經實地監測，只在烏日區建國路、光日路口處，在晚間8至9點、10點到12點有列車經過時的噪音超出標準值，將要求增設隔音牆。

沈智慧則痛批相關單位「心態可議」，她說，自己與居民沿著捷運線實測，發現鋼輪與鋼軌摩擦時發出的噪音根本讓人難以忍受，有民眾在測試期間連吃安眠藥都睡不著，無法相信交通局採用的4種工法能減少噪音問題，盼在通車前將現有鋼輪更換為膠輪，徹底解決噪音問題。

捷運工程處回應表示，經研議後，除G14至G15站體間跨越環中路高架橋部分、及G16站因緊鄰台鐵軌道皆無法施作工程，捷運綠線全線將增設隔音罩，盼讓噪音影響降到最低。

(中時 )