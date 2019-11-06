1個熄煙袋竟要價1000元。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

21歲沒有學生身份的陳姓男子，5日在西門町自稱是設計系大學生，拿著外觀粗糙、廉價的「環保熄煙袋」，以「你可以幫我加油嗎？」、「支持我們的創作」等理由，向來往路人強賣推銷，1個竟要價1000元，有馬來西亞籍旅客被陳纏上，不堪其擾又不知如何拒絕時，剛好遇到巡邏經過的警方，當場將陳逮捕。

萬華警分局指出，西門町常有外國遊客、年輕學生來此逛街，連帶引來不少「愛心筆集團」，以類似手法強迫推銷，警方近年來陸續查獲類似案件10餘起，但不肖業者仍不定期出沒，而「愛心筆」價格也從200元不斷飆升，500、1000時有所聞。

陳姓男子5日帶著大批廉價熄煙袋，自稱是大學生向旅客兜售「作品」，1名馬來西亞籍鄭姓旅客被他纏上，鄭一聽說1個1000立刻搖手拒絕，但陳不斷糾纏，沿路跟著鄭強銷強賣，讓旅客十分困擾。

恰好漢中街派出所員警在附近巡邏，看到陳的動作研判應是「愛心筆」集團，在旁暗中蒐證後，上前制止陳並將他帶回警局，全案依違反社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，民眾遇到強行推銷，只要妨害自由意願，對方就有違反社維法及道路交通處罰條例的問題，可以適當蒐證後報警處理，也呼籲類似集團切勿以身試法，最重甚至會觸犯刑法的「強制罪」。

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(中時 )