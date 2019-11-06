義大利料理飲食世界知名，它以豐富多元的味覺饗宴著稱，義式料理經常運用當地特色食材，融入創意發展成為美味佳餚。為行銷推廣國產雜糧，提高消費需求，行政院農業委員會農糧署輔導臺中市東勢區農會，今（6）日假臺中大毅老爺行旅辦理「108年媒合國產雜糧供應與推廣記者會」，以「秋豐盛宴」為活動主題，並由飯店主廚以義式烹煮料理手法，將國產小麥、蕎麥、紅薏仁、胡麻、紅豆、油茶及臺灣藜等優質雜糧入菜，設計出一道道特色料理。

農糧署表示，國人米食消費量受到飲食西化影響而下降，致水稻生產面積供應國內需求已相當餘裕，反觀我國雜糧產業卻每年大量進口黃豆、小麥、玉米等雜糧高達800萬餘公噸；為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，該署自105年起推動「大糧倉計畫」輔導農友轉作雜糧，生產多元且具本土特色風味的國產雜糧，產品品質較進口雜糧來得新鮮、安全、可追溯、非基改及低碳哩程，非常符合消費大眾對食品安全及健康之期待。

農糧署說明，本次活動與臺中大毅老爺行旅合作推出義式美食「秋豐盛宴」，以大雅紅薏仁作為前菜、用雲林甜玉米熬製義式玉米濃湯、用臺中東勢生產茶油取代橄欖油並搭配在地柿子做成柿子茶油醋，在主食部分有彰化蕎麥做成的義式蕎麥麵、臺南胡麻入菜的野菇燉飯，此外，甜點、飲料也使用屏東萬丹紅豆做成布丁豆花、大雅小麥做的乳酪脆餅，以及臺東臺灣藜調製的茶飲等，每道都是主廚別出心裁設計研發的料理佳餚，歡迎國人前往品嚐滿滿臺味的創意義式料理大餐。

農糧署進一步指出，今年已成功媒合永豐棧酒店、中南海國際集團暨臺中樂活旅宿聯盟旗下11家飯店，以及大毅老爺行旅等臺中知名飯店使用國產雜糧入菜，各家飯店所回饋的消費者意見多持正面與肯定，據此，該署除感謝前揭飯店對於國產雜糧的支持之外，並且鄭重呼籲與邀請國人一同支持在地農業，相信國產雜糧無論在品質、安全、新鮮、營養與風味上，絕對都能比進口雜糧帶給您更多的健康與幸福感。

(工商 )