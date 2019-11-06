2020台灣燈會主展區明年2月8日於台中后里盛大登場，首創場域主題策展，並規畫有10多個特色燈區，其中，位於后里森林園區的「國內友好城市燈區」，已有桃園市、台南市、高雄市、新竹市、新竹縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣等10個縣市熱情參與，為年來國內城市參與最踴躍的台灣燈會。

祕書處表示，「國內友好城市燈區」位於燈會后里森林園區，約有4千坪大，參展的10個城市近期已前往園區現勘、設計燈組，為布展預做籌備。

其中，新竹縣以「新滿意竹，圓圓滿滿」為主題，融入在地的節慶活動、特色景點進行花燈設計，宜蘭縣將以在地節慶意象方向布展，另台南市、桃園市則分別以「台南經典小鎮後壁區及鹽水區」及「浪漫桃園」進行策展。

祕書處長顏迺倫表示，「友好城市燈區」除讓各參展城市透過創意美學各顯身手，展現各地觀光與文化特色外，市府在入口意象設計上，融入台中市花山櫻花及各參展城市市花為主視覺，呈現台灣寶島的多元與美麗，讓各參展城市在地之美在台灣燈會大放光彩

(中時 )